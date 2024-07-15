Минобороны рассказало о ходе боев в районе Часова Яра

Минобороны: войска улучшили положение в районе Часова Яра

Российские войска улучшили положение по переднему краю в районе города Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне спецоперации.

В ходе боев на указанном направлении военнослужащие Южной группировки российских войск нанесли поражение подразделениям противника, отметили в военном ведомстве.

Потери Вооруженных сил Украины при этом составили до 540 человек, а также 2 единицы бронетехники, 14 единиц ствольной артиллерии и пусковая установка РСЗО «Град».

В начале июля Минобороны отчиталось об установлении контроля над районом Новый Часова Яра.