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13:49, 15 июля 2024Россия

Минобороны рассказало о ходе боев в районе Часова Яра

Минобороны: войска улучшили положение в районе Часова Яра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю в районе города Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне спецоперации.

В ходе боев на указанном направлении военнослужащие Южной группировки российских войск нанесли поражение подразделениям противника, отметили в военном ведомстве.

Потери Вооруженных сил Украины при этом составили до 540 человек, а также 2 единицы бронетехники, 14 единиц ствольной артиллерии и пусковая установка РСЗО «Град».

В начале июля Минобороны отчиталось об установлении контроля над районом Новый Часова Яра.

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      Алан Босиков
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