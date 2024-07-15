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15:36, 15 июля 2024Экономика

Москвичам снова пообещали тропические ночи

Синоптик Вильфанд: в Москве в ближайшие дни ожидается плюс 32 градуса

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

В ближайшие дни жителям столицы стоит ожидать повышения температуры воздуха до 32 градусов и кратковременных дождей. Кроме того, в город снова придут тропические ночи, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Небольшие кратковременные дожди ожидаются в понедельник, 15 июля, и вторник, 16 июля. Далее будет без осадков. Ожидается преимущественно переменная облачность, однако солнце хорошо прогреет почву, предупредил синоптик. С понедельника до среды включительно днем столбики термометров будут держаться на отметке плюс 29-32 градуса.

Ветер при этом будет штилевым. В ночное время температура воздуха будет достигать плюс 18-20 градусов, в некоторых районах города ожидается 23-24 градуса. Температура воздуха окажется выше нормы на четыре градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что жара в столичном регионе отступит только к концу недели. Температура придет в норму только к воскресенью, 21 июля, заявил синоптик.

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      Мария Черкасова
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