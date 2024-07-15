Москвичам назвали срок окончания жары

Вильфанд: тяжелая погода в Москве отступит в конце недели

Жара в столичном регионе отступит только к концу недели. Такой срок назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова в понедельник, 15 июля, приводит агентство «Москва».

Аномальное тепло сохранится еще несколько дней, и только в воскресенье температура придет в норму. «С понедельника до среды ночные температуры — около 20 градусов тепла в спальных районах и до 24 градусов тепла в центре города. Ожидается тяжелая погода», — прокомментировал Вильфанд. Он уточнил, что небольшие изменения начнутся с четверга, но ночи все равно будут теплыми. Климатической норме температура будет соответствовать в последний день недели.

Нынешние волны жары в столице — показательное явление. Как говорил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, происходящее объясняется глобальным потеплением. Согласно данным Росгидромета, число погодных аномалий в России за последние годы выросло вдвое.