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11:02, 15 июля 2024Экономика

Москвичам назвали срок окончания жары

Вильфанд: тяжелая погода в Москве отступит в конце недели

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жара в столичном регионе отступит только к концу недели. Такой срок назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова в понедельник, 15 июля, приводит агентство «Москва».

Аномальное тепло сохранится еще несколько дней, и только в воскресенье температура придет в норму. «С понедельника до среды ночные температуры — около 20 градусов тепла в спальных районах и до 24 градусов тепла в центре города. Ожидается тяжелая погода», — прокомментировал Вильфанд. Он уточнил, что небольшие изменения начнутся с четверга, но ночи все равно будут теплыми. Климатической норме температура будет соответствовать в последний день недели.

Нынешние волны жары в столице — показательное явление. Как говорил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, происходящее объясняется глобальным потеплением. Согласно данным Росгидромета, число погодных аномалий в России за последние годы выросло вдвое.

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