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20:05, 15 июля 2024Из жизни

Мужчина нашел на морском дне часы за шесть миллионов рублей с помощью пластиковых бутылок

В Испании дайвер нашел в море семейную реликвию за шесть миллионов рублей

Фото: Unsplash

В Испании мужчина с помощью пластиковых бутылок нашел на морском дне часы туриста из Дании, стоящие 55 тысяч фунтов стерлингов (шесть миллионов рублей). Об этом сообщает Jam Press.

Датчанин потерял часы в 2023 году, когда нырял в море во время отдыха. Это была семейная реликвия, которая должна была перейти его сыну. Ему не хотелось ее терять, поэтому он обратился за помощью к дайверу Джорджио, занимающемуся поиском «потерянных сокровищ».

Когда Джорджио опустился за часами на дно первый раз, он наткнулся на водоросли высотой около полутора метров. Они были настолько густыми, что через них не мог пробиться металлоискатель. Тогда Джорджио разработал специальную систему маркировки из пластиковых бутылок. Он пронумеровал бутылки, связал их веревкой и собрал в сетку: одни бутылки плавали на поверхности воды, а другие, наполненные песком, лежали на дне. Так дайвер смог разделить территорию на секции, которые последовательно осматривал с металлоискателем.

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Нырнув три раза и проведя под водой в общей сложности девять часов, Джорджио сумел найти часы на глубине десяти метров. Они покрылись ржавчиной и заросли кораллами, но все еще шли. По словам дайвера, турист из Дании закричал от радости, увидев находку, и тут же сообщил о ней сыну.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчине вернули его потерянные 50 лет назад на ферме часы Rolex. Предполагается, что тогда их съела корова, и они просто остались лежать в траве.

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      Юлия Юткина
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