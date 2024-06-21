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14:40, 21 июня 2024Из жизни

Мужчина вернул себе съеденные коровой часы Rolex спустя 50 лет

В Великобритании мужчине вернули его съеденные коровой часы спустя 50 лет

Фото: nikkytok / Shutterstock / Fotodom

В графстве Шропшир, Великобритания, мужчина с помощью металлоискателя нашел часы Rolex, съеденные коровой 50 лет назад, и вернул их владельцу. Об этом сообщает Shropshire Star.

Джеймс Стил рассказал изданию, что купил часы в 1950 году на свой 21-й день рождения. Тогда они стоили 100 фунтов стерлингов, что равносильно современным 4,5 тысячи фунтов стерлингов (472 тысячи рублей). Однако через какое-то время Стил потерял дорогую покупку. Мужчина предположил, что во время выпаса коров ремешок часов порвался, и они упали в траву, где их подобрала какая-нибудь корова. «Я был опустошен, но накопил снова и купил еще одни», — рассказал Стил.

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Спустя 50 лет кладоискатель Лиам Кинг получил от сына Стила разрешение исследовать территорию молочной фермы с металлоискателем. Кинг надеялся обнаружить старые монеты, но неожиданно наткнулся на часы Rolex. Они позеленели от времени, проведенного в траве и грязи, но не заржавели. Кинг отдал находку ее настоящему владельцу — 95-летнему Джеймсу Стилу. Фермер сказал, что не планирует ремонтировать часы, но оставит их в качестве памятного подарка. Он подчеркнул, что рад возвращению часов.

Ранее сообщалось, что коллекционер и знаток военной истории из Китая случайно купил книги с военными тайнами за 51 рубль. Их конфисковали агенты госбезопасности.

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      Юлия Юткина
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