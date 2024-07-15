На пляже в Таиланде местный житель изнасиловал украинскую туристку

На острове Самуи, Таиланд, местный житель изнасиловал украинскую туристку. Об этом сообщает Bangkok Post.

По информации издания, преступление произошло на пляже утром 8 июля. 32-летняя туристка сразу обратилась в полицию и смогла опознать нападавшего по записям с камер видеонаблюдения. 27-летний Натапонг был задержан 14 июля. Он отказался признавать вину, заявив, что секс был по обоюдному согласию.

Ранее на Кипре британская туристка переночевала с новым знакомым из клуба, а потом обвинила его в принуждении к сексу. Она заявила, что над ней надругались, пока она была пьяной и не могла никак отреагировать на происходящее.