На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Никопольском районе Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Какое именно предприятие было повреждено, не уточняется.

Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, 15 июля в Днепропетровской области пять раз объявлялась воздушная тревога.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в Никополе в результате ударов была поражена инфраструктура. Он не уточнил масштабы поражения, но сообщил, что никто не пострадал.