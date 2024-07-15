На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия

В Никопольском районе Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Какое именно предприятие было повреждено, не уточняется.
Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, 15 июля в Днепропетровской области пять раз объявлялась воздушная тревога.
Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в Никополе в результате ударов была поражена инфраструктура. Он не уточнил масштабы поражения, но сообщил, что никто не пострадал.