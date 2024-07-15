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19:18, 15 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Никопольском районе Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Какое именно предприятие было повреждено, не уточняется.

Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, 15 июля в Днепропетровской области пять раз объявлялась воздушная тревога.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в Никополе в результате ударов была поражена инфраструктура. Он не уточнил масштабы поражения, но сообщил, что никто не пострадал.

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      Илья Таксюр
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