ГПСУ: 27 уклонистов задержаны при попытке сбежать в Молдавию

На Украине пресекли очередную массовую попытку побега уклонистов за границу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ).

Отмечается, что в одном из сел Подольского района Одесской области были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. Некоторых из них подвозили женщины, а маршрут организаторы схемы передали им через канал в Telegram. Заплатить за оказанные услуги при этом мужчины должны были лишь в случае успешного перехода границы — за это с каждого просили по 4-7 тысяч долларов в криптовалюте.

Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных жителей Украины не считают, что уклоняться от мобилизации стыдно. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского Центра Разумкова.