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10:19, 15 июля 2024Мир

На Западе обвинили США в решении Путина по Украине

Макгрегор: политика США вынудила Путина ввести войска в восточную часть Украины

Фото: Александр Река / ТАСС

Политика США вынудила президента России Владимира Путина ввести войска в восточную часть Украины. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Именно США и их политика подтолкнули Путина к вводу военных сил в восточные регионы Украины», — отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что российский лидер хочет избежать прямой конфронтации с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом, в то время как «некоторые западные СМИ распространяют ложную информацию».

7 июля Макгрегор заявил, что политика НАТО по Украине потерпела крах, а союзники Киева не могут сделать ничего, чтобы это скрыть. Он добавил, что американские спецслужбы пытаются делать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в США в ноябре, но выразил сомнение в успехе подобного сценария.

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      Дарья Устьянцева
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