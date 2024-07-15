На Западе заявили о крахе господства США из-за подъема России и Китая

Полковник Уилкерсон: господство США терпит крах из-за подъема России и Китая

Господство США терпит крах из-за становления многополярного миропорядка и подъема России, Китая и Индии. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Остановить его невозможно. Его можно замедлить и помочь империи cтать партнером в условиях многополярного мира», — сказал он, добавив, что скорый коллапс США очевиден из-за колоссального внешнего долга.

По его словам, теперь Вашингтон будет вынужден на равных общаться с Москвой и Пекином.

Ранее бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что предвыборные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом показали скорый крах США.