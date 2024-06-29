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12:59, 29 июня 2024Мир

Бизнесмен предрек скорый крах США

Бизнесмен Дотком: предвыборные дебаты показали, что США ждет скорый крах

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что предвыборные дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом показали скорый крах США. Он предрек коллапс страны на своей странице в соцсети X.

«Не только американцы смотрели дебаты вчера. Их смотрел весь мир. […] Конец империи приближается», — предрек Дотком. Он также убежден, что после данного мероприятия репутация правительства США была полностью подорвана и уже не сможет вернуться на прежний уровень. По его словам, прокси-войны Вашингтона, безостановочная пропаганда и «умственно неполноценный лидер в подгузниках для взрослых» приведут страну к катастрофе.

Ранее в этот же день американист Константин Блохин оценил, будет ли изменена политика США по Украине в случае, если Дональд Трамп станет президентом. Он также заявил, что победа Трампа на дебатах была закономерна, и методы, которые использовала команда Байдена, не помогли.

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      Полина Кислицына
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