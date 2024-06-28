Американист оценил возможность смены политики США по Украине в случае президентства Трампа

Американист Блохин: США вряд ли сменят курс по Украине после выборов президента

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин оценил возможность смены политики США в отношении Украины в случае победы на выборах и прихода к власти экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Блохин объяснил «Ленте.ру», что Вашингтон вряд ли сменит политический курс по Украине и в случае сохранения кресла президента Джо Байденом, и в случае президентства Трампа.

Ранее в Атланте (штат Джорджия) прошли дебаты Байдена и Трампа. Через 20 минут после начала предвыборных дебатов политики перешли к личным оскорблениям. В частности, действующий глава США назвал бывшего президента сосунком и лузером. Как писало издание Responsible Statecraft (RS), вопросу Украины кандидаты посвятили около 11 минут, однако конкретных заявлений сделано не было.

«Сенсации не случилось. Очевидно, что Байден даже в зрелом возрасте никогда не был хорошим оратором. Надеяться на победу Байдена над Трампом не стоит. Победа Трампа на дебатах была закономерна, и методы, которые использовала команда Байдена, не помогли. Исходя из того, сколько раз там говорили о России, очевидно, что Россия останется в дискурсе США в качестве главного геополитической проблемы», — сказал Блохин.

Украинский проект — это не личное дело Байдена, а стратегический актив значительной части американского истеблишмента. Вектор Байден менять точно не будет. Надеяться на изменения какого-то политического вектора и при Трампе тоже не стоит. Не факт, что правящая элита позволит Трампу изменить политику по Украине Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Вместе с тем политолог подчеркнул, что дебаты сыграли на руку Трампу и помогли ему повысить рейтинг. «Однако до выборов далеко, и еще будет много других инфоповодов, и этот рейтинг будет повышаться и понижаться. Не стоит думать, что эти дебаты определят исход выборов. Это будут события, которые будут накануне самих выборов. Республиканцы из массы проблем буду выбирать то, о чем "напомнить" Байдену, например, о грязных делах его сына Хантера», — заключил собеседник «Ленты.ру».

28 июня представители Демократической партии захотели заменить Джо Байдена на другого кандидата на выборах президента США после его неудачного выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Источники газеты Politico, близкие к трем потенциальным кандидатам на смену Байдену, заявили, что во время дебатов «их засыпали текстовыми сообщениями» с просьбой выступить в качестве альтернативы главе Белого дома.