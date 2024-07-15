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15:33, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Налоговая проверит деятельность ударившего подростка чеченского блогера

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что ФНС проверит деятельность блогера Тамаева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что деятельность чеченского блогера Асхаба Тамаева, ударившего подростка, проверит налоговая. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Федеральная налоговая служба поручила УФНС по Чеченской Республике в срок до 7 августа провести проверку деятельности блогера Асхаба Тамаева после нашего обращения», — сообщила глава лиги.

Она также подчеркнула, что ее обращение находится на контроле Контрольного управления ФНС России.

Ранее стало известно, что Тамаева лишили водительских прав на два месяца. Причиной послужило то, что блогер управлял транспортным средством, не поставленным на учет.

9 июля в сети опубликовали видео, на котором Тамаев дает пощечину подростку из-за того, что тот выкрикнул фразу блогера, ставшую мемом. Ролик вызвал волну общественного возмущения. В частности, депутат Госдумы Нина Останина призвала отписаться от Тамаева из-за его поступка. Поведение блогера осудила и Мизулина. Позднее было опубликовано видео, на котором Тамаев и получивший пощечину подросток помирились.

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