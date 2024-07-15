Найдены самые дешевые квартиры в Москве

«Метриум»: самая дешевая квартира в Москве стоит 5,7 миллиона рублей

Самая дешевая квартира на первичном рынке столицы расположена в районе Люблино и стоит 5,7 миллиона рублей. Жилье имеет площадь 21 квадратный метр, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные, предоставленные управляющим директором компании «Метриум» Русланом Сырцовым.

Самый дешевый апартамент расположен в Крюково (Зеленоград). Это жилье площадью 19,4 квадратного метра стоимостью 4,3 миллиона рублей. Среди самых доступных вариантов на первичном рынке Новой Москвы — квартира за 5 миллионов рублей площадью 20,9 квадратного метра в Филимонковском (Новомосковский округ). Самые доступные апартаменты находятся в Московском (Новомосковский округ). Жилье площадью 23,9 квадратного метра можно приобрести за 5,4 миллиона рублей.

Средняя стоимость квартир и апартаментов в новостройках Москвы по итогам июня 2024 года при этом составила 27,94 миллиона рублей, увеличившись за месяц на 2,7 процента. По цене ниже 15 миллионов рублей продаются 44,8 процента лотов.

Ранее стало известно, что за год квадратный метр малогабаритного жилья (не больше 32 «квадратов») в России подорожал до 146 087 рублей, а сами подобные квартиры — до 3 954 120 рублей. Дороже всего квадратный метр «малютки» оказался в Сочи — 396 767 рублей. Следом идут Москва (380 440 рублей), Казань (237 945 рублей) и Санкт-Петербург (231 865 рублей).