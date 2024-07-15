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13:14, 15 июля 2024Экономика

В России нашли города с самыми дорогими квартирами-«малютками»

Квадратный метр малогабаритного жилья в Сочи стал дороже, чем в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За год квадратный метр малогабаритного жилья (не больше 32 «квадратов») в России подорожал до 146 087 рублей, а сами квартиры — до 3 954 120 рублей. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Дороже всего квадратный метр «малютки» оказался в Сочи — 396 767 рублей. Следом идут Москва (380 440 рублей), Казань (237 945 рублей) и Санкт-Петербург (231 865 рублей).

Самая высокая средняя стоимость малогабаритной квартиры в российской столице — 10 018 840 рублей. В Сочи за нее просят 9 609 023 рубля, в Санкт-Петербурге — 6 946 677 рублей, в Казани — 6 393 046 рублей, а в Севастополе — 5 757 943 рубля.

Аналитики выяснили, что с июля прошлого года квадратный метр небольших квартир подорожал в 65 из 70 исследованных ими городов. Наиболее динамичный рост зафиксировали в Грозном — плюс почти 52 процента. Похожая ситуация в Волжском (прибавка почти 43 процента) и Астрахани (плюс 38,6 процента).

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Однако есть города, в которых цена квадрата, напротив, пошла на убыль. Это Иваново (минус 7,2 процента), Орел (минус 6,6 процента), Симферополь (минус 3,8 процента), Ярославль (минус 2,8 процента) и Краснодар (минус 1,2 процента).

В Москве квадратный метр «малюток» подорожал на 9,2 процента, в Подмосковье — на 3,7 процента, а в Санкт-Петербурге — на 12,4 процента. В среднем же по России рост составил 14,6 процента. В российской столице малогабаритка подорожала на 10,7 процента, в Подмосковье — на 5 процентов, а в Санкт-Петербурге — на 12,4 процента.

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, в настоящее время в России наблюдается высокий спрос на квартиры-«малютки». За год их предложение сократилось на 12 процентов.

В начале июля в Москве зафиксировали резкое подорожание малометражных студий в новостройках. Лишь за месяц их цена выросла почти на миллион рублей. Самые бюджетные продавались за 4,5 миллиона рублей. В Старой и Новой Москве речь шла о ценниках в 7-12 миллионов рублей.

О большой популярности малогабаритного жилья сообщалось в июне 2024 года. Объем сделок с такой недвижимостью вырос на 73 процента, а средний бюджет покупки упал на 18 процентов.

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