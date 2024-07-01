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16:30, 1 июля 2024Экономика

Один вид жилья в Москве резко подорожал на миллион рублей

Shot: микростудии в Москве подорожали на 1 миллион рублей за месяц
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Unsplash

Малометражные студии в столичных новостройках резко подорожали на фоне возможного отказа от их строительства. Рынок малогабаритной недвижимости в Москве проанализировал Telegram-канал Shot.

По его данным, на новостях девелоперы подняли цены на микростудии на 100-400 тысяч рублей. За месяц стоимость этого вида жилья в мегаполисе подскочила почти на миллион рублей. Самые бюджетные на текущий момент варианты продаются за 4,5 миллиона рублей. Это лоты площадью около 20 квадратных метров в новостройках Зеленограда. В пределах «старой» и Новой Москвы ценник вырос до 7-12 миллионов рублей. В случае оформления ипотеки на 20 лет такая компактная студия обойдется столичным жителям в 120 тысяч рублей ежемесячно, подсчитали журналисты.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх. Инициативу предложили распространить и на другие регионы.

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      Виктория Клабукова
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