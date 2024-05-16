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10:41, 16 мая 2024Экономика

В Москве перестанут строить микроквартиры

В Москве решили отказаться от строительства студий меньше 28 квадратных метров

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве решили отказаться от строительства студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Об этом говорится в информационном письме Москомэкспертизы, передает РИА Новости.

В документе сказано, что Жилищный кодекс не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». «При проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — уточняется в письме.

При этом требования по минимальной площади не распространяются на объекты, строительство которых одобрили до 7 мая. Нарушителям новых правил Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты, а Мосгосстройнадзор будет следить за соблюдением норм по минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию.

Ранее в Москве решили продать квартиру площадью 8,8 квадратного метра. Она находится на 42-м этаже в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити». Внутри есть кровать шириной 140 сантиметров, маленькая прихожая, кухонная зона без плиты и санузел с душем.

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      Нина Ташевская
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