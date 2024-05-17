Рынок микрожилья в Москве проанализировали

«Метриум»: на долю микроквартир в Москве приходится 23 % продаж

На долю микроквартир в Москве приходится 23 процента от общего объема продаж. Рынок малометражного жилья в столице проанализировали в компании «Метриум». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В новостройках количество сделок с квартирами площадью до 28 квадратных метров превысило 20 процентов. Такие лоты, по подсчетам аналитиков, реализуются в каждом втором жилом комплексе города. На сегодняшний день в столице насчитывается больше девяти тысяч микроквартир — причем как в Новой, так и в «старой» Москве, где предлагается более пяти тысяч таких помещений. Как выяснили в компании, это каждая седьмая квартира. В основном такая жилплощадь продается в новостройках массового сегмента, однако немало таких лотов можно найти и в бизнес-классе (порядка 1,8 тысяч).

В среднем студия размером до 28 «квадратов» обходится в 9,14 миллиона рублей, а апартаменты такой площади оцениваются в 7,76 миллиона. Жилой статус на данный момент имеют 83 процента малометражек.

«Студии — это распространенный продукт на московском рынке новостроек Конечно, среди этих помещений большинство имеют площадь менее 28 квадратных метров, потому что в этом и состоит главная суть такого формата жилья — экономичность с точки зрения как стоимости, так и эксплуатации», – поясняет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

В MR Group предупреждают, что отказ от проектировки микрожилья «отбросит Москву в развитии». «Основные покупатели студий — это молодые пары, студенты, одиночки-карьеристы, инвесторы, приезжие из других городов и стран — в общем, наиболее активные горожане. Для них небольшая квартира или апартаменты — это временное и оптимальное решение жилищного вопроса, которое затем превращается в инвестицию, так как студию легко перепродать или сдать в аренду. В России у малогабаритных квартир есть своя специфика: в старом жилом фонде их нет», — констатирует директор по продукту Жанна Махова. Для покупателя с ограниченным бюджетом малометражка является единственным шансом переехать в современный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в благоустроенном районе.

Эксперты считают, что нововведение повысит ликвидность подобных квартир на первичном и вторичном рынке. На фоне этого и без того наблюдающийся дефицит малоформатного жилья лишь усилится. Цены, очевидно, пойдут вверх. Повысится и инвестиционная привлекательность микроквартир — в целях не только аренды, но и перепродажи.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадратов». Риелторы подтверждают, что такой метраж не обеспечивает достаточных условий для комфортного проживания.