В России призвали перестать строить микроквартиры

Риелтор Барсуков предложил перестать строить микроквартиры в России

В России предложили перестать строить микроквартиры. К этому призвал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению специалиста, действующие нормы, согласно которым минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 квадратных метров, а двухкомнатных — 44 «квадрата», не обеспечивают достаточных условий для комфортного проживания, поэтому минимальная площадь недвижимости должна быть еще больше.

«У нас хрущевки считались некомфортным жильем, а в них 30-33 квадратных метра... Это очень мало. Эти нормы нужно увеличивать и делать жилые помещения, чтобы однокомнатная — минимум 35 квадратных метров была, двухкомнатная — минимум 50 квадратных метров, а трехкомнатная — 75. Тогда мы будем говорить о комфортном жилье», — высказал свою позицию он.

В связи с этим Барсуков назвал неправильным подход застройщиков в крупных городах страны, при котором возводится большое количество квартир-студий, которые продаются как «однушки». Он пояснил, что стоимость квадратного метра в них завышают за счет сокращения площади.

Ранее стало известно, что в столице решили отказаться от строительства студий и микроквартир площадью менее 28 «квадратов».