Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 15 июля 2024Забота о себе

Назван неожиданный метод борьбы с запорами

Фото: Kittisak Jirasittichai / Shutterstock / Fotodom

Чтобы быстрее опорожнить кишечник, эксперт по тазовому дну Хизер Форд посоветовала правильно дышать и протяжно мычать. Неожиданный метод борьбы с деликатной проблемой она назвала Daily Mail.

Форд подчеркнула, что находиться на унитазе дольше пяти минут вредно для здоровья. Поэтому, по ее словам, при возникновении проблем с опорожнением кишечника, важно избавиться от них как можно быстрее. Чтобы процесс прошел проще, она посоветовала сделать глубокий вдох так, чтобы живот надулся, далее выдохнуть, расслабить пресс и повторить дыхательное упражнение еще пять раз.

Затем, по словам Форд, нужно издать протяжный звук «м». Она объяснила, что в этот момент мышцы в области талии расширятся и создадут необходимое для дефекации давление. После этого специалистка призвала полностью расслабить живот и произнести долгий звук «о». «Это поможет вашему анальному сфинктеру раскрыться», — указала она.

Кроме того, Форд предложила заранее принести в санузел невысокую скамейку для ног. Она уточнила, что положение, при котором колени находятся немного выше бедер, более физиологично и комфортно для работы кишечника.

Материалы по теме:
Миллионы людей по всему миру заразились супергонореей. От нее нет лекарства, поэтому она может привести к новой пандемии
Миллионы людей по всему миру заразились супергонореей.От нее нет лекарства, поэтому она может привести к новой пандемии
13 апреля 2024
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024

Ранее сообщалось о заражении опасными паразитами, которые вызывают серьезные осложнения вплоть до умственной отсталости. Одним из главных симптомов лямблиоза эксперты назвали отрыжку с запахом яиц.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро

      Москвичей призвали не гадать на ромашках

      «Большая проблема с комбригом». Бригаду ВСУ проверят после сообщений о крупных потерях

      Пугающие облака-воронки зависли над российским регионом

      Ведущая Первого канала посетила Уругвай и раскрыла удивившую ее особенность страны

      В Венгрии заявили о предвидении Трампом попытки покушения

      Не поступивший в колледж российский подросток сделал коктейли Молотова для мести

      Назван самый выгодный формат отдыха в Анапе

      Почти половина украинцев отказались стыдить уклонистов

      Ида Галич ответила на критику последней фотосессии фразой «вряд ли буду лучше»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше