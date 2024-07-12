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10:37, 12 июля 2024Забота о себе

Названы главные симптомы заражения опасными паразитами

The Sun: при лямблиозе у человека может появиться отрыжка с запахом яиц

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Лямблиоз может вызвать серьезные осложнения вплоть до умственной отсталости. Об этом рассказало издание The Sun со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Заразиться паразитами можно повсеместно, но в зоне повышенного риска находятся жители экологически неблагоприятных регионов, говорится в материале. Заразиться можно через воду (например, во время купания в озере), при контакте с другим человеком (например, через грязные руки или во время незащищенного секса), а также множеством других путей.

Одним из главных симптомов заражения этими опасными паразитами эксперты назвали отрыжку с запахом яиц. Кроме того, у человека могут появиться диарея, боль в животе, метеоризм. Также могут возникнуть усталость и потеря веса.

Если не лечить лямблиоз антибиотиками, развивается обезвоживание, недоедание, задержки физического и умственного развития, а после — появление аутоиммунных заболеваний, например артрит, предупредили эксперты.

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      Вера Владзиевская
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