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13:23, 5 июля 2024Забота о себе

Массовое увлечение селфи спровоцировало вспышку неожиданного заболевания

Washington Post: массовое увлечение селфи спровоцировало вспышку педикулеза

Фото: Alexandre Lecocq / Unsplash

Вши передаются от человека к человеку при прямом контакте голов, и массовое увлечение коллективными селфи спровоцировало вспышку педикулеза в США и некоторых странах Европы. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на ученых.

Эксперт из Центра исследований вредителей и инсектицидов Федерико Галасси, чье электронное письмо попало в распоряжение издания, объяснил вспышку неожиданного заболевания тем, что во время групповых селфи головы людей часто прижимаются друг к другу. Это дает возможность насекомым спокойно переползать от человека к человеку.

Его заявление подтверждается словами медицинского директора клиники Lice Clinics of America Кристы Лауэр, которая сообщила, что в США наблюдается рост спроса на избавление от вшей. Аналогичная ситуация наблюдается в Канаде и Великобритании. Люди не справляются с проблемой домашними средствами, поэтому обращаются за профессиональной помощью по избавлению от паразитов.

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Эксперты отмечают, что распространение педикулеза может вернуться к допандемийному уровню, так как люди вновь стали больше общаться и посещать общественные места — офисы, детские сады, школы, секции.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина предупредила об опасности заражения лобковыми вшами в неожиданном месте. По ее словам, подхватить их можно в общественном туалете.

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      Алиса Дмитриева
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