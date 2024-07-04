Врач предупредила об опасности заражения лобковыми вшами в неожиданном месте

Гинеколог Илюхина: лобковыми вшами можно заразиться в общественном туалете

В общественном туалете можно подхватить лобковых вшей, предупредила гинеколог Татьяна Илюхина. Об опасности заражения паразитами в неожиданном месте она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, лобковые вши могут обитать в туалетах. Заразиться ими можно не только при тесном контакте с человеком, у которого вши уже есть, но и бытовым путем — через общую постель, белье или полотенца или при посещении бань, саун и бассейнов, рассказала врач.

Главным признаком заражения лобковыми вшами гинеколог назвала зуд в соответствующей зоне тела.

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