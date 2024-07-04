Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:11, 4 июля 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасности заражения лобковыми вшами в неожиданном месте

Гинеколог Илюхина: лобковыми вшами можно заразиться в общественном туалете

Фото: Sung Jin Cho / Unsplash

В общественном туалете можно подхватить лобковых вшей, предупредила гинеколог Татьяна Илюхина. Об опасности заражения паразитами в неожиданном месте она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, лобковые вши могут обитать в туалетах. Заразиться ими можно не только при тесном контакте с человеком, у которого вши уже есть, но и бытовым путем — через общую постель, белье или полотенца или при посещении бань, саун и бассейнов, рассказала врач.

Главным признаком заражения лобковыми вшами гинеколог назвала зуд в соответствующей зоне тела.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Кашух назвала способы защитить детей от вшей после возвращения в детские сады и школы. Специалистка посоветовала родителям заранее учить детей, возвращающихся в учебные заведения, не пользоваться чужими вещами.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали виновных в военном перевороте на Украине

      Врач предупредила об опасности заражения лобковыми вшами в неожиданном месте

      Море выбросило корабль-призрак с рваными парусами. Как его тайну раскрыли и что известно о других кораблях-призраках?

      Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира»

      Карлсону предложили вопрос для Зеленского

      Ле Пен назвала публикацию МИД России с ее фото провокацией

      Штаб Трампа уличил демократов во лжи о Байдене

      Появились подробности биографии задержанного ФСБ полковника ВДВ

      В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного

      Бывший «ангел» Victoria's Secret восхитила фанатов снимками топлес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше