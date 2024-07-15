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16:06, 15 июля 2024Экономика

Названа потребность российской энергетики в работниках

Новак: российской энергетике нужно 200-300 тысяч работников в год

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российской энергетике требуется не менее 200-300 тысяч работников в год. Об этом в ходе Кавказского инвестиционного форума (КИФ) рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

По его оценке, всего в энергетике, в том числе в нефтегазовой, угольной отрасли и электроэнергетике, заняты 2,7 миллиона граждан страны. Ежегодные потребности в сотрудниках Новак назвал с учетом «выбытия кадров и текучести».

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Вице-премьер отметил, что сейчас на рынке труда больше вакансий, чем соискателей. В энергетике нужны прежде всего инженерно-технические специалисты, а также рабочий персонал, добавил он.

Ранее опрос представителей малого и среднего бизнеса (МСП) показал, что российские компании столкнулись с дефицитом 130 тысяч квалифицированных специалистов в одной из ключевых отраслей экономики, сфере IT. По данным аналитиков банка «Бланк», нехватка айтишников в сегменте МСП составляет 34 процента. На фоне усиления кадрового голода в отрасли выросли и зарплатные предложения — начинающий специалист может зарабатывать 130 тысяч рублей, а старший — от 370 тысяч рублей в месяц.

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