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00:17, 15 июля 2024Бывший СССР

Названо число рискующих получить штраф за устаревшие военно-учетные данные украинцев

Депутат Синютка: 6-7 млн украинцев грозит штраф за военно-учетные данные

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Олег Синютка назвал число украинцев, рискующих получить штраф за устаревшие военно-учетные данные. Видеозапись опубликовало издание «Страна.ua».

По его словам, нескольким миллионам военнообязанных граждан, не успевшим обновить сведения до истечения срока 16 июля, грозит взыскание.

«Где-то шесть-семь миллионов будут с необновленными данными. Понятно, что за следующие два дня они не смогут это сделать», — уточнил депутат. Синютка предложил принять закон о продлении крайнего срока обновления военно-учетных данных для граждан республики.

Ранее директор департамента кадровой политики Минобороны страны Марк Андрусяк сообщил, что военнообязанные украинцы, которые не поменяют соответствующую информацию до 16 июля, могут получить штрафы от 17 до 25,5 тысячи гривен (примерно от 36 до 54 тысяч рублей). Кроме того, отдельный штраф грозит за непрохождение военно-врачебной комиссии.

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      Марина Совина
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