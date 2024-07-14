Не обновившие военно-учетные данные граждане Украины могут получить штрафы

Стала известна судьба не обновивших военно-учетные данные граждан Украины. Об этом рассказал директор департамента кадровой политики Минобороны страны Марк Андрусяк, комментарий доступен на YouTube.

Военнообязанные граждане, которые не поменяют соответствующую информацию до 16 июля, могут получить штрафы от 17 до 25,5 тысячи гривен (примерно от 36 до 54 тысяч рублей). Кроме того, отдельный штраф грозит за непрохождение военно-врачебной комиссии.

«На наш взгляд, действительно достаточно было времени для обновления своих данных. Министерство обороны не инициирует внесение изменений о продлении срока этого обновления», — указал Андрусяк.

Ранее в июле сообщалось, что украинцев моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годный», могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.