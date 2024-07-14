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20:29, 14 июля 2024Бывший СССР

Стала известна судьба не обновивших военно-учетные данные граждан Украины

Не обновившие военно-учетные данные граждане Украины могут получить штрафы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Стала известна судьба не обновивших военно-учетные данные граждан Украины. Об этом рассказал директор департамента кадровой политики Минобороны страны Марк Андрусяк, комментарий доступен на YouTube.

Военнообязанные граждане, которые не поменяют соответствующую информацию до 16 июля, могут получить штрафы от 17 до 25,5 тысячи гривен (примерно от 36 до 54 тысяч рублей). Кроме того, отдельный штраф грозит за непрохождение военно-врачебной комиссии.

«На наш взгляд, действительно достаточно было времени для обновления своих данных. Министерство обороны не инициирует внесение изменений о продлении срока этого обновления», — указал Андрусяк.

Ранее в июле сообщалось, что украинцев моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годный», могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

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      Карина Черных
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