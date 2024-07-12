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13:24, 12 июля 2024Бывший СССР

В Раде допустили возможность мобилизации ограниченно годных украинцев моложе 25 лет

Нардеп Гончаренко: ограниченно годных украинцев моложе 25 лет могут мобилизовать

Фото: Baz Ratner / Reuters

Украинцев моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годный», могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в Telegram рассказал народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«После отмены статуса "ограничено годный" в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет», — говорится в публикации.

Нардеп назвал такое положение дел дискриминацией и отметил, что подал законопроект, разрешающий правовую коллизию.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ до 25 лет. Позднее Зеленский также подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, по которому категория «ограниченной годности» была отменена.

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      Глеб Палехов
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