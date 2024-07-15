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21:09, 15 июля 2024Забота о себе

Названы четыре разрушающие любые отношения черты характера

Психотерапевт Сьюзи Мастерсон: критика и презрение могут разрушить отношения

Фото: Volodymyr Tverdokhlib / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Сьюзи Mастерсон рассказала, что есть четыре черты характера, разрушающие любые отношения. Их эксперт назвала в комментарии для издания Good To Know.

По мнению психотерапевта, главный враг отношений — стремление постоянно критиковать. Она объяснила, что партнеры часто критикуют то, чего больше всего боятся в себе самих. Это могут быть, например, необычные сексуальные желания.

Также разрушить союз способно презрение, продолжила Мастерсон. «Презрение часто является защитой от стыда. Когда у нас есть полярные взгляды в отношениях — будь то политика, религия, культура или семья — это может привести к тому, что одна из сторон будет чувствовать презрение к другой», — объяснила она.

Кроме того, разрушить отношение может стремление занимать оборонительную позицию. Зачастую человек занимает ее, если у него в детстве не было примера здоровых отношений. «Такой человек заявляет: "Я так занят, пытаясь обеспечить всех, что у меня просто нет времени или энергии на наши отношения прямо сейчас». Это может быть и правдой, однако такая позиция делает его недоступным для партнера, что ведет к краху», — объяснила Мастерсон.

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Четвертой чертой характера, вредной для отношений, она назвала желание возвести стену при эмоциональном переполнении. Такое поведение может восприниматься как вышедший из-под контроля газлайтинг и угрожает отношениям, заключила Мастерсон.

Ранее психотерапевт Андрей Булах заявил, что измены могут быть обусловлены биологическими и психологическими причинами. Женщины могут решаться на адюльтер из-за изменения гормонального фона, оказывающего влияние на либидо.

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      Алиса Дмитриева
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