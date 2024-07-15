Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 15 июля 2024Мир

Немецкий оппозиционер незаконно прокатился на истребителе

RND: немецкий оппозиционер Мерц сел за штурвал истребителя и попал в скандал

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Председатель немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц попал в политический скандал, прокатившись за штурвалом истребителя Eurofighter. Об этом сообщает газета RND.

Политик, имеющий лицензию частного пилота гражданской авиации, опубликовал фото, где сидит в кабине боевого самолета, полет на котором длился час и стоил федеральному бюджету Германии 111 242,38 евро.

«Более 100 000 евро должны быть потрачены на войска, а не на личные приключения и самопиар», — написала в Х лидер «Зеленых» Рикарда Ланг.

Ранее ХДС/ХСС выступил за депортацию на родину украинских мужчин призывного возраста.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Дональда Трампа прикрыла от пуль каратистка из России. Кто она и что о ней известно?

      Россия стала лидером по поставкам в Индию одного продукта

      Звезда «Иронии судьбы» заподозрила Галкина в алкоголизме

      Зеленский рассказал об одной проблеме с мобилизацией

      Москвичам расскажут о будущем столицы при помощи интерактивов и спектаклей

      В США допустили причастность Секретной службы к покушению на Трампа

      Массовая драка в российском ресторане попала на видео

      Немецкий оппозиционер незаконно прокатился на истребителе

      Зеленский заявил о разработке собственных дальнобойных ракет на Украине

      Критикующая ВСУ депутат прокомментировала снятие с должности в Раде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше