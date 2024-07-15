Немецкий оппозиционер незаконно прокатился на истребителе

RND: немецкий оппозиционер Мерц сел за штурвал истребителя и попал в скандал

Председатель немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц попал в политический скандал, прокатившись за штурвалом истребителя Eurofighter. Об этом сообщает газета RND.

Политик, имеющий лицензию частного пилота гражданской авиации, опубликовал фото, где сидит в кабине боевого самолета, полет на котором длился час и стоил федеральному бюджету Германии 111 242,38 евро.

«Более 100 000 евро должны быть потрачены на войска, а не на личные приключения и самопиар», — написала в Х лидер «Зеленых» Рикарда Ланг.

Ранее ХДС/ХСС выступил за депортацию на родину украинских мужчин призывного возраста.