Нетаньяху сообщил об «интересных данных» о судьбе военного лидера ХАМАС

Нетаньяху: у Израиля есть «интересные данные» о судьбе военного лидера ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об имеющихся у него «интересных данных», касающихся судьбы лидера военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, передает ТАСС.

Политик отказался раскрывать подробности, но отметил, что информация, которой располагает израильская сторона, способствует заключению сделки с ХАМАС. «ХАМАС слабо, чем больше вы бьете по нему, тем больше продвигаете сделку», — подчеркнул он.

Ранее израильские военные нанесли удар в районе Аль-Маваси близ города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным телеканала Al Hadath, основной целью бомбардировки была ликвидация Мухаммеда ад-Дейфа.

Нетаньяху заявлял, что окончание войны в секторе Газа возможно только после поражения ХАМАС, в том числе уничтожения военного и политического потенциала группировки.