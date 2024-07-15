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23:03, 15 июля 2024Мир

Нетаньяху сообщил об «интересных данных» о судьбе военного лидера ХАМАС

Нетаньяху: у Израиля есть «интересные данные» о судьбе военного лидера ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Nir Elias / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об имеющихся у него «интересных данных», касающихся судьбы лидера военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, передает ТАСС.

Политик отказался раскрывать подробности, но отметил, что информация, которой располагает израильская сторона, способствует заключению сделки с ХАМАС. «ХАМАС слабо, чем больше вы бьете по нему, тем больше продвигаете сделку», — подчеркнул он.

Ранее израильские военные нанесли удар в районе Аль-Маваси близ города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По данным телеканала Al Hadath, основной целью бомбардировки была ликвидация Мухаммеда ад-Дейфа.

Нетаньяху заявлял, что окончание войны в секторе Газа возможно только после поражения ХАМАС, в том числе уничтожения военного и политического потенциала группировки.

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      Марина Совина
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