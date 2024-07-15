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13:03, 15 июля 2024Путешествия

Очередь из тысяч машин на подъезде к Крымскому мосту попала на видео

Mash: минимум 4,5 тысячи туристов застряли в пробке у Крымского моста
СюжетЛесные пожары:

Минимум 4,5 тысячи туристов застряли в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. Вереница машин попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным источника, 1,5 тысячи автомобилей с отдыхающими стоят в очереди на КПП из-за лесных пожаров в Краснодарском крае. Как пишет издание, от 800 до 1000 машин ехали в Новороссийск и Анапу, но, узнав о стихийном бедствии, развернулись и поехали в сторону Крыма. Туда сейчас направляются более пяти тысяч транспортных средств с туристами.

Уточняется, что машинам нужно провести в очереди около пяти часов, чтобы попасть на полуостров. Их количество увеличивается каждые полчаса.

Утром в понедельник, 15 июля, сообщалось, что на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь более чем из тысячи машин. К 8:00 со стороны Керчи скопилось 300 автомобилей, а время ожидания составило около часа.

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      Алина Черненко
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