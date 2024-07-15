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18:48, 15 июля 2024Путешествия

Отдыхавший с друзьями в номере отеля турист внезапно выпрыгнул с балкона

Daily Mail: турист отдыхал с друзьями в отеле в Колумбии и выпрыгнул с балкона

Фото: Lissete Laverde / Unsplash

Американский турист отдыхал в номере отеля в Колумбии с друзьями и внезапно выпрыгнул с балкона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 41-летний Джеймс Перри приехал в Медельин на отдых. Вечером в четверг, 11 июля, он проводил время в своем гостиничном номере с группой иностранцев и местных жителей. По словам очевидцев, в какой-то момент он молча подошел к балкону и спрыгнул вниз.

Туриста доставили в больницу для экстренной операции, однако спасти его не удалось.

В конце июня еще один британский турист упал с балкона на популярном испанском курорте Майорка. Перед этим он употребил коктейль из наркотиков.

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