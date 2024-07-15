Пассажир самолета ущипнул стюардессу за сосок и схватил ее за ягодицы

Пассажир самолета Ryanair ущипнул стюардессу за сосок и схватил ее за ягодицы во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел на рейсе из Великобритании в Испанию, на Майорку. 43-летний турист Марк Тернбулл встал со своего места, подошел к бортпроводнице и стал сексуально домогаться ее. Остальным пассажирам пришлось удерживать его в кресле до конца полета.

На испанском острове полиция арестовала агрессивного путешественника. Суд приговорил мужчину к одному году тюремного заключения и обязал его пройти курс сексуального воспитания.

В конце января в Париже американская туристка подверглась изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды. После случившегося насильники посадили девушку в машину и бросили у дороги.