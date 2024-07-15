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20:45, 15 июля 2024Путешествия

Пассажир самолета ущипнул стюардессу за сосок и схватил ее за ягодицы

Фото: Toby Melville / Reuters

Пассажир самолета Ryanair ущипнул стюардессу за сосок и схватил ее за ягодицы во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел на рейсе из Великобритании в Испанию, на Майорку. 43-летний турист Марк Тернбулл встал со своего места, подошел к бортпроводнице и стал сексуально домогаться ее. Остальным пассажирам пришлось удерживать его в кресле до конца полета.

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