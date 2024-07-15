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15:02, 15 июля 2024Экономика

Пенсии тысяч россиян увеличат из-за работы на Украине

Пенсии 233,5 тысячи россиян пересчитают после учета периода работы на Украине

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пенсии тысяч россиян увеличатся из-за их работы на Украине. Об этом со ссылкой на законопроект Минтруда, одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности, пишет ТАСС.

Документ предполагает включить в страховой стаж граждан РФ для исчисления пенсии период их трудовой деятельности на Украине с 1991 года до даты начала специальной военной операции. В результате такой инициативы ведомства размер пенсии пересчитают у 233,57 тысячи россиян.

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При этом средний размер выплат такой категории пенсионеров в 2024 году увеличится на 2385 рублей, в 2025 году — на 2524 рубля, а в 2026 году — на 2686 рублей. Расходы бюджета в связи с перерасчетом оцениваются в 6,7 миллиарда рублей в 2024 году, 7,1 миллиарда рублей в 2025 году и 7,6 миллиарда рублей в 2026 году, говорится в документе. При этом реализация законопроекта «будет осуществлена в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в соответствующих бюджетах».

Кроме того, более 3 тысяч россиян начнут получать страховую пенсию, в назначении которой ранее им было отказано из-за недостатка страхового стажа или отсутствия требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Средний размер пенсии для них составит в 2024 году 13 818 рублей, в 2025 году — 14 470 рублей, в 2026 году — 15 172 рубля.

Президент России Владимир Путин 8 июля подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Индексация выплат для такой категории граждан была приостановлена в 2016 году. Согласно новому закону, с 1 января работающим пенсионерам будут выплачивать страховую пенсию, фиксированную выплату и сумму их индексации.

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