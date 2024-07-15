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20:29, 15 июля 2024Ценности

Плюс-сайз-звезду «Эйфории» заподозрили в употреблении «Оземпика»

Барби Феррейра

Барби Феррейра. Фото: @barbieferreira

Фанаты заподозрили американскую плюс-сайз-модель и актрису Барби Феррейра в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась серией снимков, на которых предстала в черном кружевном бюстгальтере и облегающем коричневом платье. При этом она надела серые вьетнамки, а также дополнила образ золотым ожерельем с красным камнем и массивным кольцом.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на фигуру знаменитости. По их мнению, за последнее время девушка сильно похудела. «"Оземпик" забрал еще одного ангела», «Королева "Оземпика"», «Ты стала такой худой. На себя не похожа», «Мне было приятно видеть тебя не в худом теле», «Люди могут любить себя и быть уверенными на всех этапах жизни. Барби, не надо было этого делать», — писали они в комментариях под постом.

Ранее американская телезвезда Хлои Кардашьян призналась в желании попробовать упомянутый препарат.

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      Мария Винар
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