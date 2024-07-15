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11:32, 15 июля 2024Мир

Политолог объяснил планы других членов ЕС бойкотировать мероприятие Венгрии

Политолог Топорнин: ЕС хочет бойкотировать мероприятие Орбана из-за его позиции

Фото: Leah Millis / Reuters

Страны Евросоюза хотят бойкотировать саммит Венгрии по иностранным делам из-за позиции премьер-министра страны Виктора Орбана. В разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин объяснил план других членов ЕС сорвать мероприятие.

Мы видим некий бунт на корабле, когда большинство государств-членов не хотят такой несогласованной внешнеполитической активности страны-председателя ЕС. Как будет действовать Орбан — тоже большой вопрос, потому что это определенный удар и по его самолюбию, и по амбициям Венгрии в качестве страны-председателя. Если другие страны не будут участвовать в этих инициативах, какова цена этих инициатив?

Николай Топорнинполитолог

«Достаточно странная ситуация, я не припомню, чтобы министры одних стран бойкотировали мероприятия других стран. (…) Они были недовольны индивидуальными действиями Орбана, которые расценивались больше как пропагандистские инициативы, чем индивидуальные мероприятия — поездки в Киев, Москву и Пекин, где он пытался урегулировать украинский конфликт. Второе — они недовольны тем, что при обсуждении нового пакета санкций Венгрия всегда выступает против», — сказал политолог.

По информации источников Politico, министры иностранных дел Евросоюза намерены проигнорировать саммит Венгрии по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа. Вместо этого они хотят провести в эти даты собственное мероприятие. Такое решение связано с недовольством других членов ЕС поездками Орбана в Киев, Москву и Пекин.

По задумке Орбана, встреча с политиками позволит Венгрии сформировать внешнеполитическую повестку блока, а для министра иностранных дел Петера Сийярто оказаться в центре внимания.

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