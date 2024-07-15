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06:29, 15 июля 2024Мир

В ЕС запланировать сорвать «пропагандистское шоу» Орбана

Politico: ЕС хотят провести свой саммит для бойкота встреч глав МИД в Будапеште
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Главы МИД Евросоюза намерены провести свой саммит в августе, чтобы сорвать мероприятие по иностранным делам, которое планировал провести премьер-министр Виктор Орбан в Будапеште, потому что страна председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В ЕС, после того, как Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, не хотят участвовать в очередном «пропагандистском шоу» политика.

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Как рассказали собеседники газеты, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана, чтобы они не смогли посетить мероприятие в Будапеште.

Другой источник подчеркнул, что, бойкотируя встречу в Будапеште, главы МИД хотят послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС.

Ранее экс-дипломат Лоран Мишелон в своей колонке для Global Times выразил мнение, что Коллективный Запад не допустит перемирия на Украине, если оно не будет достигнуто при их посредничестве. По его словам, визит Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО. «Им пришлось поспешно объяснять, что у Орбана не было легитимности и мандата от ЕС на переговоры с Путиным о перемирии», — заметил Мишелон.

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      Сергей Грехов
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