GT: визит Виктора Орбана в Москву вызвал ярость в странах ЕС и НАТО

Коллективный Запад не допустит перемирия на Украине, если оно не будет достигнуто при их посредничестве. Об этом сообщает китайское государственное издание Global Times (GT).

По словам автора заметки Лорана Мишелона, который 25 лет работал дипломатом, визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО. «Им пришлось поспешно объяснять, что у Орбана не было легитимности и мандата от ЕС на переговоры с Путиным о перемирии», — заметил Мишелон.

Автор подчеркнул, что условный Запад не допустит заключения мирного соглашения между сторонами, если оно будет достигнуто не при его посредничестве. По мнению специалиста, политики ЕС и НАТО хотят укрепить свои позиции на Украине. Это необходимо для того, что обеспечить доступ к огромным месторождениям лития в Донбассе и использовать украинский народ как орудие для ослабления России.

«Факты у нас перед глазами: НАТО воинственно по отношению к чужакам, автократично по отношению к своим членам и, похоже, не имеет иной цели, кроме расширения и окружения России и Китая», — заключил Лоран Мишелон. В качестве альтернативы Мишелон предложил Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая, по его словам, не навязывает своим участникам экономических или демократических критериев, уважает различные мнения и культуры и не имеет иерархической структуры власти, как НАТО.

Ранее журналисты агентства Bloomberg выяснили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО. По информации источников, заявление прозвучало в ходе саммита организации, проходившего с 9 по 11 июля в Вашингтоне.