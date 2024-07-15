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20:52, 15 июля 2024Мир

Помощник Трампа оценил мирный план Китая по Украине

Помощник Трампа Греннел: в мирном плане Китая по Украине есть хорошие элементы
Ричард Гренелл

Ричард Гренелл. Фото: Leah Millis / Reuters

Мирный план Китая по Украине содержит хорошие элементы. Такое мнение выразил помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел, пишет Bloomberg.

Греннел не поддержал китайские инициативы по этому вопросу, но оценил их. «Я предупреждаю, я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я говорю, что в нем есть довольно хорошие элементы», — заявил он в ходе круглого стола.

Китай выработал свой мирный план по Украине совместно с Бразилией в мае этого года. Документ стал первой международной декларацией по вопросу конфликта России и Украины, подписанной Пекином. Китайская и бразильская сторона предложили провести новую конференцию с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов.

Ранее сообщалось, что власти КНР хотят убедить Европейский союз (ЕС) принять свой мирный план по Украине. Чиновники «были шокированы» результатами встречи в марте со спецпредставителем Китая Ли Хуэем.

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      Маргарита Миронова
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