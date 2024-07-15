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04:15, 15 июля 2024Ценности

Популярная актриса показала обнаженное фото в честь 61-летия

Лиза Ринна

Лиза Ринна. Фото: Globallookpress.com

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна показала откровенное фото в честь 61-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда телесериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» поделилась в сторис снимком (на момент написания новости он удален), на котором предстала перед зеркалом полностью обнаженной. Знаменитость прикрыла на кадре интимные части тела эмодзи в виде звезд и черного квадрата.

«К черту 60-летие, я иду», — подписала она пост.

Ранее сообщалось, что американская телеведущая и актриса Лиза Ринна снялась в откровенном образе в честь Дня независимости США.

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      Карина Черных
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