Появились кадры тушения пожара в Краснодарском крае

МЧС показало кадры тушения пожара под Новороссийском в Краснодарском крае

МЧС показало кадры тушения пожара под Новороссийском в Краснодарском крае. Соответствующий видеоролик появился у регионального ведомства в Telegram-канале.

На представленном видео видно, как авиация борется с пламенем.

В краснодарском МЧС отметили, что на месте работают самолет Ил-76 и два вертолета, Ка-32 и Ми-8, с водосливными устройствами.

Ранее стало известно, что на территории базы отдыха «Романтик» под Краснодаром огонь повредил 30 построек, а на базе отдыха «Голубая волна» от пожара пострадали восемь построек и пять автомобилей.