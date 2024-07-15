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09:22, 15 июля 2024Россия

Появились кадры тушения пожара в Краснодарском крае

МЧС показало кадры тушения пожара под Новороссийском в Краснодарском крае

МЧС показало кадры тушения пожара под Новороссийском в Краснодарском крае. Соответствующий видеоролик появился у регионального ведомства в Telegram-канале.

На представленном видео видно, как авиация борется с пламенем.

В краснодарском МЧС отметили, что на месте работают самолет Ил-76 и два вертолета, Ка-32 и Ми-8, с водосливными устройствами.

Ранее стало известно, что на территории базы отдыха «Романтик» под Краснодаром огонь повредил 30 построек, а на базе отдыха «Голубая волна» от пожара пострадали восемь построек и пять автомобилей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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