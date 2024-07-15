Десятки построек пострадали от мощного пожара на Кубани

МЧС: от пожара на территориях двух баз под Новороссийском пострадали 38 построек

Начало событий в новости Между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар. Огонь распространяется из-за сильного ветра, людей эвакуируют

От мощного пожара на территориях двух баз под Новороссийском в Краснодарском крае пострадали 38 построек. Об этом сообщили в МЧС, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили спасатели, на территории базы «Романтик» повреждены 30 строений, еще 8 — на территории базы отдыха «Голубая волна». Кроме того, на «Голубой волне» огонь повредил пять автомобилей.

По уточненным данным МЧС, к тушению привлечены три единицы авиации — два вертолета и один пожарный самолет. «Работают самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами», — объявили в МЧС.

По данным спасателей, площадь пожара выросла до 62 гектаров. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. Под Новороссийском по поручению губернатора развернут оперативный штаб, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.