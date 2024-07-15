Между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар. Огонь распространяется из-за сильного ветра, людей эвакуируют

Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении лесного пожара

В Краснодарском крае между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар, огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш». Пламя уничтожило шесть домов на анапской турбазе «Голубая волна».

В Главном управлении МЧС России по региону сообщили, что пожар распространился три базы отдыха под Новороссийском. В числе пострадавших турбаз — «Романтик», «Моряк» и «Строитель». При этом на территории базы «Романтик» огнем оказались охвачены 11 строений.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко прибыл на место происшествия днем 14 июля. Он уточнил, что в тушении задействованы 64 человека и 16 единиц техники. Дополнительно вызван пожарный вертолет из Геленджика и Сочи, пожарные расчеты из Анапы.

Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет Андрей Кравченко глава Новороссийска

По данным МЧС, площадь пожара выросла до 62 гектаров. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. Под Новороссийском по поручению губернатора развернут оперативный штаб, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Температура воздуха на Кубани достигнет 41 градуса, жара продлится до 18 июля, предупредили спасатели. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за повышения температуры воздуха.

Огонь распространяется, началась эвакуация населения и отдыхающих

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения. Местных жителей предупреждают об этом при помощи громкоговорителей.

Сильный ветер осложняет ситуацию в лесном массиве под Новороссийском. Пламя движется в сторону Дюрсо. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации Оперативный штаб Краснодарского края

Из-за распространившегося огня туристы на машинах оказались заблокированы на пляже возле Абрау-Дюрсо.

Из зоны лесного пожара в Краснодарском крае уже эвакуировали сотни человек, включая детей. В МЧС уточнили, что с трех баз отдыха эвакуировали почти 300 человек.

296 человек, в том числе 64 ребенка эвакуированы с баз отдыха в Краснодарском крае

В оперштабе отметили, что спасатели перевозят эвакуированных с баз отдыха людей в безопасное место, в том числе на катерах.

Пляж хутора Дюрсо был одним из мест эвакуации. Когда возникла угроза распространения огня, часть отдыхающих вывезли туда. И теперь забирают в безопасное место Оперативный штаб Краснодарского края

Рядом с хутором Дюрсо, в сторону которого движется огонь, еще раз обходят базы отдыха, чтобы убедиться в том, что персонал и все отдыхающие точно покинули опасную зону.

Лесной пожар в Краснодарском крае не угрожает помещениям и виноградникам «Абрау-Дюрсо», заявили в компании. Там подчеркнули, что следят за развитием событий.

Во время пожара пострадал один человек

В МЧС сообщили, что во время пожара пострадал один человек, он отказался от госпитализации.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, охранник базы отдыха «Голубая волна» получил ожоги двух предплечий.

К тушению привлечены спасатели, пожарные, казаки, волонтеры — всего более 250 человек. Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию. Вертолетами уже сброшено 75 тонн воды.

На место тушения пожара направлены дополнительные силы МЧС. Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара в районе Абрау-Дюрсо. Как рассказал вице-мэр города Александр Яменсков, требуются люди на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро для подвоза воды в гору.

В МВД заявили, из-за пожара под Новороссийском заведено уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

