Премьер-министр Эстонии Каллас подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Каллас подала заявление об отставке

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас передала президенту страны Алару Карису заявление об отставке, сообщает ERR в понедельник, 15 июля.

Премьер-министр и все правительство подали в отставку на внеочередном заседании. Каллас продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

«Безусловно, есть вещи, о которых я сожалею, но говорить о них сейчас не время. Когда-нибудь я напишу свою книгу и расскажу обо всем этом. А пока все остальные выпячивают лишь негативные моменты», — заявила Каллас, говоря о годах своего правления.

Ранее стало известно, что рейтинг партии Каллас опустился до самого низкого значения и составляет 16,3 процента, что на 0,9 процента ниже значения 2019 года. Помимо этого, 68 процентов опрошенных ответили, что не одобряют работу Каллас на посту премьер-министра.