Рейтинг правящей партии в Эстонии снизился до рекордно низкой отметки

Рейтинг партии Каллас в Эстонии упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг партии премьер-министра Эстонии Каи Каллас опустился до самого низкого значения с 2019 года. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на опрос Norstat.

Отмечается, что текущий рейтинг «Партии реформ» составляет 16,3 процента, что на 0,9 процента ниже значения 2019 года. В то же время уровень оппозиционной партии «Отечество» вырос до 30,8 процента поддержи.

Помимо этого, 68 процентов опрошенных ответили, что не одобряют работу Каллас на посту премьер-министра. 23 процента удовлетворены работой политика.

Ранее Каллас заявила, что поездка в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не отражает позицию Европейского союза. Назвав Орбана смутьяном, Каллас добавила, что позиция Брюсселя состоит в поддержке Украины и осуждении специальной военной операции.