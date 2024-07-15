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15:08, 15 июля 2024Путешествия

Прилетевшие на мальчишник в Испанию туристы подрались возле самолета и уехали в полицию

Пассажиры Ryanair подрались на взлетной полосе аэропорта Тенерифе

Фото: Unsplash

Шесть пассажиров Ryanair угодили в полицию после драки на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тенерифе, Испания. Об этом сообщил портал Diario de Avisos.

По данным источника, 12 июля группа из примерно 15 туристов прилетела из Лондона на курорт Европы отмечать мальчишник. После приземления у путешественников возник конфликт с тремя попутчиками.

Мужчины подрались прямо около самолета перед посадкой в автобус, который должен был довезти их до терминала. В результате пострадал как минимум один человек, шестеро уехали в отделение полиции. Продолжается расследование инцидента.

В США ноутбук задымился в салоне самолета American Airlines во время посадки. В результате на борту начались хаос и давка, трое человек получили травмы.

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      Мария Борисова
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