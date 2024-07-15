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12:56, 15 июля 2024Путешествия

Три пассажира пострадали из-за задымившегося в самолете ноутбука

Los Angeles Times: ноутбук задымился в лайнере American Airlines в Сан-Франциско

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Три пассажира American Airlines пострадали в давке на борту самолета, которая началась из-за задымившегося ноутбука. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Нештатная ситуация произошла 12 июля на борту лайнера Airbus A321, который готовился к вылету из Сан-Франциско в Майами. Во время посадки на рейс из сумки с ноутбуком повалил дым, из-за чего на борту начались хаос и давка.

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«Положение было отчаянным, пока кто-то не открыл среднюю дверь, и мы не смогли выбраться, поскольку все были заблокированы в коридоре», — рассказал один из участников рейса. В итоге людям пришлось эвакуироваться по надувным трапам.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ранее запретила пассажиру без ноги лететь в бизнес-классе. Ветерана без объяснения причин пересадили в эконом, хотя он оплатил место повышенной комфортности.

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      Мария Борисова
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