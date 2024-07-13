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18:08, 13 июля 2024Путешествия

Авиакомпания запретила россиянину без ноги лететь в бизнес-классе

«Уральские авиалинии» запретили россиянину без ноги лететь в бизнес-классе
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Nature Peaceful / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запретила пассажиру без ноги лететь в бизнес-классе и пересадила его в эконом. Об этом сообщил портал E1.ru.

Инцидент произошел на рейсе из Москвы в Екатеринбург. Ветеран боевых действий Михаил, потерявший ногу, и его супруга Анна, специально купили места повышенной комфортности, чтобы мужчине было удобно добираться до туалета.

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После посадки в самолет супругов попросили пересесть в экономкласс, хотя мест в бизнесе было достаточно. «Пришла какая-то девушка, к нам по-хамски обратилась и чуть ли не высадить собиралась, — рассказал россиянин. — Я военнообязанный, просто без формы был, без ноги остался».

По словам пассажира, они с супругой не стали спорить и пересели — решили разобраться по прилете в Екатеринбург.

Ранее пассажиров Utair заперли в душном салоне на два часа из-за неисправности борта. В итоге многие пассажиры не успели на стыковочные рейсы.

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      Мария Борисова
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