Пассажиров российского самолета заперли в душном салоне на два часа

Shot: пассажиров Utair заперли на два часа в самолете из-за его неисправности

Пассажиров российской авиакомпании Utair заперли в душном салоне на два часа из-за неисправности борта. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что самолет должен был вылететь в Ереван из московского аэропорта Внуково в четверг, 11 июля, в 20:50. Посадка состоялась вовремя, лайнер вырулил на взлетно-посадочную полосу, а потом вернулся к терминалу.

По данным источника, путешественникам пришлось сидеть в самолете два часа, прежде чем бортпроводники сообщили, что борт неисправен, и вывели всех из салона. Как пишет Telegram-канал, многие пассажиры не успели на стыковочные рейсы в Ереване, а перевозчик отказался компенсировать стоимость билетов.

Ранее пассажиров другой российской авиакомпании, Azur Air, закрыли в раскаленном от 35-градусной жары самолете без воды и кондиционера. Участница рейса пожаловалась, что из-за духоты ее подруга дважды упала в обморок.

