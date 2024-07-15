Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:09, 15 июля 2024Культура

Раскрыт гонорар Агутина за концерт

Продюсер Дворцов: Агутин получает до четырех миллионов рублей за концерт
Леонид Агутин

Леонид Агутин. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Гонорар российского певца Леонида Агутина за концерт раскрыл продюсер Сергей Дворцов. Его слова приводит портал «Страсти».

По словам медиаменеджера, сейчас исполнитель хита «На сиреневой луне» пользуется максимальным спросом, в особенности на частных мероприятиях. «Гонорары у него в настоящий момент неоднозначные: расценки колеблются от 1,5 миллиона до 3,5−4 миллионов рублей в зависимости от уровня мероприятия и каких-то еще моментов», — рассказал он.

Дворцов отметил, что дальнейший успех Агутина будет зависеть от его политических взглядов. «Я хочу сказать, что чем больше он будет за нас, за нашу родину, за патриотизм, тем больше, безусловно, на этом будет выигрывать», — заключил продюсер.

Ранее известный российский продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему певец Леонид Агутин принял решение сократить количество выступлений.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетный генерал Попов вышел из СИЗО. У здания суда его ждала группа поддержки

      Первый «бананас» созрел в российском регионе

      Названы четыре разрушающие любые отношения черты характера

      США озвучили свою позицию по присутствию России на саммите по Украине

      На Западе раскрыли планы США открыть второй фронт против России

      В России стало сложнее купить маленькую квартиру

      Подмосковный депутат получал взятки от бизнесменов и попал под следствие

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      Госдеп прокомментировал покушение на Трампа

      Россиянин едва не стал спонсором терроризма из-за продажи карты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше