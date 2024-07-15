Раскрыт гонорар Агутина за концерт

Продюсер Дворцов: Агутин получает до четырех миллионов рублей за концерт

Гонорар российского певца Леонида Агутина за концерт раскрыл продюсер Сергей Дворцов. Его слова приводит портал «Страсти».

По словам медиаменеджера, сейчас исполнитель хита «На сиреневой луне» пользуется максимальным спросом, в особенности на частных мероприятиях. «Гонорары у него в настоящий момент неоднозначные: расценки колеблются от 1,5 миллиона до 3,5−4 миллионов рублей в зависимости от уровня мероприятия и каких-то еще моментов», — рассказал он.

Дворцов отметил, что дальнейший успех Агутина будет зависеть от его политических взглядов. «Я хочу сказать, что чем больше он будет за нас, за нашу родину, за патриотизм, тем больше, безусловно, на этом будет выигрывать», — заключил продюсер.

Ранее известный российский продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему певец Леонид Агутин принял решение сократить количество выступлений.